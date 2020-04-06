Barış Pınarı'nda, 'Covid-19' bilgilendirmesi
MEHMETÇİK, Barış Pınarı bölgesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında yol kontrol noktalarında broşür dağıtıp, anonslarla bölge halkını bilinçlendiriyor.
06.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:15
MEHMETÇİK, Barış Pınarı bölgesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında yol kontrol noktalarında broşür dağıtıp, anonslarla bölge halkını bilinçlendiriyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadele kapsamında; Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşürler dağıtılarak ve meskün mahallerde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirler anons edilerek bölge halkı bilinçlendiriliyor" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Koronavirüs, Güncel