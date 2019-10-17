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Barış Pınarı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, teslim olan terörist sayısının ise 40'ı geçtiği öğrenildi.

17.10.2019 14:29Barış Pınarı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, teslim olan terörist sayısının ise 40'ı geçtiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silahaltına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, teslim olan terörist sayısının da 40'ı geçtiği öğrenildi. Ayrıca, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, 'DEAŞ geri döndü' algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.



Barış Pınarı Harekatı, Rakka, Güncel

Kaynak: DHA

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