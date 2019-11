Barış Pınarı'nın ilk şehidinin ismi anaokuluna verildi

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Ahmet Topçu'nun adı Ankara 'da bir anaokuluna verildi. Okulun açılışını yapan eski Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekil Binalı Yıldırım, "Şehidimizi geri getiremeyeceğiz ama buradaki yavrularımız onun adını bu okula girdiklerinde her an görecekler" dedi.Ahmet Topçu Anaokulu, eski Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekil Binalı Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş, AK Parti milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz ve şehidin ailesinin katıldığı törenle hizmete girdi. Anaokulu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın dualarıyla açıldı.Törende konuşan Binalı Yıldırım, Kızılay'ın İstanbul şubesiyle birlikte 30'a yakın anaokulu açtıklarını ifade ederek, "Evlatlarımızın yetişeceği okul öncesinde intibak eğitimlerini alacağı bu ilim irfan yuvası Mamak ilçemize, burada eğitim öğretim görecek bütün yavrularımıza hayırlı olsun. Son 17 yıl içerisinde kentsel dönüşüm ve değişimle beraber Mamak'ta çok büyük gelişmeler oldu. Mamak'ta açtığımız eser ne ilktir ne de son olacak. Bununla beraber okul sayısı 30'u geçmiş durumda. İnşallah bütün illerimizde en az bir tane olmak üzere bu anaokullarından yapmaya devam edeceğiz. Bu proje başbakanlığım döneminde Kızılay'ın İstanbul şubesi tarafından teklif edilen ve Semiha Hanım'la beraber hamisini üstlendiğimiz bir projedir. Şehidimizi geri getiremeyeceğiz ama buradaki yavrularımız onun adını bu okula girdiklerinde her an görecekler. Şehidimiz Ahmet Topçu'yu kendileri için adeta gelecekte övünülecek biri olarak görecekler. Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Ahmet Topçu olmakla beraber, yine buradan ikinci Umut Coşkun şehidimiz onun da ismini inşallah yaşatmak için gereken adımlar atılacaktır" dedi.Açılıştan sonra Binali Yıldırım ve eşi okulu gezerek, çocuklara hediyeler verdi. Okulun bahçesine bir de fidan dikilirken, Binali Yıldırım şehidin ailesiyle yakından ilgilendi. Öte yandan Binali Yıldırım, açılış töreninin ardından Barış Pınarı Harekatı şehidi Umut Coşkun'un da ailesini ziyaret etti. - ANKARA