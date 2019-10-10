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Barış Pınarı Operasyonuna destek için Türk Bayrağı dağıtıldı

Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de Fırat'ın Doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonuna destek vermek için Türk Bayrağı dağıttı.

10.10.2019 18:10Barış Pınarı Operasyonuna destek için Türk Bayrağı dağıtıldı
Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de Fırat'ın Doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonuna destek vermek için Türk Bayrağı dağıttı.

Şemsiye Sokak'ta Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval beraberinde Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ile birlikte vatandaş ve esnaflara Türk Bayrağı dağıttı

Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle Suriye topraklarına girdi. Fırat'ın doğusuna düzenlenen 'Barış Pınarı' operasyonunda hedef dünya barışına katkı sağlamak ve yaklaşık 30 kilometrelik bir derinlikte güvenli bölge oluşturmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda başlatılan operasyona bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın birlik beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için Battalgazi Belediyesi olarak uğrunda yüz binlerce milyonlarca şehit verdiğimiz Türk Bayrağımızı vatandaşımıza dağıtıyoruz." dedi. - MALATYA

Barış Pınarı Harekatı, Battalgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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