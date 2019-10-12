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Barış Pınarı Operasyonuna destek için Türk Bayrağı dağıtıldı

Bahçelievler Belediye Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın Doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonuna destek vermek için vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

12.10.2019 08:49Barış Pınarı Operasyonuna destek için Türk Bayrağı dağıtıldı
Bahçelievler Belediye Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın Doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonuna destek vermek için vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye topraklarına girdi. Fırat'ın doğusuna düzenlenen 'Barış Pınarı' operasyonunda hedef dünya barışına katkı sağlamak ve yaklaşık 30 kilometrelik bir derinlikte güvenli bölge oluşturmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda başlatılan operasyona bizler de Bahçelievler Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın birlik beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için Bahçelievler Belediyesi olarak uğrunda sayısız şehitler verdiğimiz al bayrağımızı vatandaşımıza dağıtıyoruz. Tüm dualarımız Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için" dedi.

Barış Pınarı Operasyonuna destek vermek amacıyla başlatılan Türk Bayrağı dağıtımının, Cuma Namazı çıkışında Şirinevler Ulu Camii, Yayla Camii, Yenibosna Merkez Camii ve Muhammediye Camiinde gerçekleştiği bildirildi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Bahçelievler, Güncel

Kaynak: İHA

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