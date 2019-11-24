Barış Pınarı şehidi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı şehidi memleketinde son yolculuğuna uğurlandıCenazede yaşlı adam fenalaşarak yere yığıldı

AFYONKARAHİSAR - Barış Pınarı Harekatı'nda askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Barış Pınarı Harekatı'na katıldığını ailesinin bilmediği öğrenildi.Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya (22), dün akşam askeri personelin kullandığı Kirpi adı verilen zırhlı askeri aracın çarpması sonucu kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi Şanlıurfa'dan bugün öğle saatlerinde askeri uçakla Afyonkarahisar'a gönderildi. Zafer Bölgesel Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, karayoluyla memleketi İscehisar'ın Karaağaç köyüne getirildi. Şehidin ailesinin oturduğu evin çevresine Türk bayrakları asılırken, dün acı haberi alan yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da köye gelerek şehidin babası, annesi ve diğer yakınlarına taziyede bulundu.8 ay önce askerliğinin tamamlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine piyade uzman onbaşı olarak katılan şehit Mustafa Akkaya'nın naaşı helallik alınması için eve getirilmeden önce baba Taner Akkaya (50), anne Döndü Akkaya ile şehidin 3 kardeşi eve geldi. Anne Akkaya, "Oğlum gözyaşları içinde 'anne' diye ağlıyor, ölmedi biliyorum. Aslan oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Baba Taner Akkaya ise metanetini korudu. Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy meydanına getirildi. Helallik alınması sırasında anne Döndü Akkaya, "Aslan oğlum beni niye bırakıp, gittin. Ben de oğlumla gideceğim" diyerek feryat etti.Cenaze töreni öncesinde yaşlı bir vatandaş ise şehidin tabutuna sarılıp ağladı. Görevliler tarafından namaz için saf tuttuğu yere götürülen yaşlı adam, komutanların yanında saf tutacağını belirterek, burada en önde bulunduğu sırada fenalaşarak yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adama ambulansta müdahale edildi.Cenazeye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından şehit, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.Şehit Mustafa Akkaya'nın Şanlıurfa'da görev yaptığı, 10 gün önce de Barış Pınarı Harekatı'na katıldığı belirtildi. Şehit Akkaya'nın Barış Pınarı Harekatı'na katıldığını bir arkadaşına söylediği, ailesinin ise durumdan haberi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA