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Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın cenazesi, memleketi Hatay'a uğurlandı.

01.11.2019 11:17Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı
Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın cenazesi, memleketi Hatay'a uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Sarıkaya için askeri tören düzenlendi. Şehit Sarıkaya'nın Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havaalanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketi Hatay'a gönderildi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. - ŞANLIURFA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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