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Barış Pınarı şehitleri için nöbet başladı... 24 saat boyunca canlı heykel olup asker selamı verecek

Barış Pınarı şehitleri için nöbet başladı.

28.10.2019 23:14
Barış Pınarı şehitleri için nöbet başladı... 24 saat boyunca canlı heykel olup asker selamı verecek
İZMİR - İzmirli performans ve Mimus performans sanatçısı genç, Barış Pınar Harekatı'nda şehit düşen askerler için 28 Ekim'den 29 Ekim'e kadar 24 saat boyunca canlı heykel performansı sergileyerek asker selamı vermeye başladı. Bu alanda dünya rekoru kırmayı hedefleyen genç sanatçı, İzmirlileri Gündoğdu Meydanı'na davet etti.
Mimus Performans Sanatları'nın kurucu üyesi 26 yaşındaki Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatı'nda şehit düşen askerler için canlı heykel performansı sergileyerek dünya rekoru kırma hazırlıklarını tamamladı. Gündoğdu Meydanı'nda saat 19.00'dan itibaren asker selamı vermeye başlayan İşçi, 29 Ekim Salı saat 19.00'a kadar belli aralıklarla asker selamı vermeye devam edecek. Türk bayrağı da açan İşçi, bu süre zarfında bulunduğu yerden hiç ayrılmayacak.
Barış Pınarı şehitleri için nöbet başladı... 24 saat boyunca canlı heykel olup asker selamı verecek

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Kaynak: İHA


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