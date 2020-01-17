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Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Binbaşı Şevket Tombul ile Piyade Teğmen Sinan Bilir'in naaşları, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

17.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:22Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Suriye'nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan askerlerden Binbaşı Şevket Tombul ile Piyade Teğmen Sinan Bilir'in naaşları, 'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Suriye'nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Binbaşı Şevket Tombul ile Piyade Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ethem, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, milletvekilleri, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Törenin ardından Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un cenazesi memleketi Eskişehir'e, Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi ise dualarla memleketi Tokat'a gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Piyade, Güncel

Kaynak: İHA

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