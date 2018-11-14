Barış Sarıbaş "Mavi Düşler/ Blue Dreams" İle İzmir'in Kalbinde

İnsanın anlam arayışlarını ve kendine olan yolculuğunu resimlerinde seyahat balonları ile ifade eden,

İstanbul Asmalımescit ve 42 Maslak'taki atölyelerinde çalışmalarını sürdüren günümüzün önemli genç sanatçılarından Barış Sarıbaş'ın tuval üzerine yağlı boya çalışmalarının yer alacağı bu sergi, İzmir GT Art & Interiors sanat galerisinde 24 Kasım – 8 Aralık 2018 tarihleri arasında ziyaretçilerin izlenimine açık olacak.

Ulusal ve uluslararası birçok özel koleksiyon ve müzede eserleri yer alan, özgün sanat eserleri ile dünyanın birçok yerinde bireysel ve karma sergilere katılan, dünya çapında ödüller kazanan, Düşler Akademisi gönül elçisi ve eğitmenlerinden olan Barış Sarıbaş, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hüsamettin Koçan atölyesinden mezun oldu. Eserleri İtalya'da dört müzenin kalıcı koleksiyonunda yer alan Barış Sarıbaş, yeni yıl öncesinde sınırların ötesindeki sergilerle de sanatseverlerle buluşacak.Sanatçı, 22-25 Kasım tarihlerinde Kapudağ Galeri ile Art Thessaloniki International -Art Selanik- Fuarı'na katılacak. Roma'da bulunan İtalya'nın en önemli Çağdaş Sanat Müzelerinden Macro Asilo'da 27-29 Kasım tarihleri arasında İranlı sanatçı Navid Azimi Sajadi ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek olan sanatçının bu çalışmaları daha sonra Museo d'Arte Contemporanea di Roma (MACRO)'da sergilenecek.