Barış Sarıbaş "Mavi Düşler" İle İzmir'in Kalbinde

İnsanın anlam arayışlarını ve kendine olan yolculuğunu resimlerinde seyahat balonları ile ifade eden, Jules Verne'in Seksen Günde Devr-i Alem ve Balonla Beş Hafta romanlarından ilham alan Barış Sarıbaş,"Mavi Düşler/ Blue Dreams" ile İzmirli sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul Asmalımescit ve 42 Maslak'taki atölyelerinin yanı sıra 2003'ten beri İzmir Kemalpaşa'dakiatölyesinde çalışmalarını sürdüren Barış Sarıbaş, tuval üzerine yağlı boya çalışmalarının yer alacağı "Mavi Düşler/ Blue Dreams" Resim Sergisi ile 24 Kasım tarihinden itibaren İzmir'li sanatseverlerle buluşuyor.

Ulusal ve uluslararası birçok özel koleksiyon ve müzede eserleri yer alan, özgün sanat eserleri ile dünyanın birçok yerinde bireysel ve karma sergilere katılan, dünya çapında ödüller kazanan, Düşler Akademisi gönül elçisi ve eğitmenlerinden olan Barış Sarıbaş, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hüsamettin Koçan atölyesinden mezun oldu. Eserleri İtalya'da dört müzenin kalıcı koleksiyonunda yer alan Barış Sarıbaş, yeni yıl öncesinde sınırların ötesindeki sergilerle de sanatseverlerle buluşacak.Sanatçı, 22-25 Kasım tarihlerinde Kapudağ Galeri ile Art Thessaloniki International -Art Selanik- Fuarı'na katılacak. Roma'da bulunan İtalya'nın en önemli Çağdaş Sanat Müzelerinden Macro Asilo'da 27-29 Kasım tarihleri arasında İranlı sanatçı Navid Azimi Sajadi ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek olan sanatçının bu çalışmaları daha sonra Museo d'Arte Contemporanea di Roma (MACRO)'da sergilenecek.

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok sergiye ve atölyeye davet edilen Barış Sarıbaş'ın resimleri Kasım – Aralık aylarında İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde Mujdakuma Galeri'nin karma sergisinde ve MKM'de Portakal Çiçeği Sanat Kolonisinde Cumhuriyet kutlamaları karma sergisinde izlenebilecek. Barış Sarıbaş'ın eserleri 15 Kasım'dan itibarenPiramid Sanat'ın Homemade karma sergisinde de sanat severlerle buluşacak.