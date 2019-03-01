01 Mart 2019, 12:04
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Barış Şimşek, UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na Katılıyor

Barış Şimşek, UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu

VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor.

VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem işleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, UEFA tarafından, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor. Seminerde katılımcılara çeşitli konularda eğitimler verilirken, üye ülkelerde hakem eğitimlerinin UEFA standartlarında olması hedefleniyor.

Seminerin 25-27 Şubat tarihleri arasında yapılan Fitness Eğitmenleri bölümüne ise MHK Fitness Sorumlusu Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan katıldı. - İSTANBUL Barış Şimşek, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


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