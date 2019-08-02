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Barış Telli'nin videosu tıklanma rekoru kırıyor

Ampute Milli Takımı'nın yıldızlarından Barış Telli'nin dövüş kafesi içinde çektiği video büyük ilgi gördü.

02.08.2019 14:41 Barış Telli'nin videosu tıklanma rekoru kırıyor
Ampute Milli Takımı'nın yıldızlarından Barış Telli'nin dövüş kafesi içinde çektiği video büyük ilgi gördü.

4 yaşında topun peşinde koşarken tek bacağını kaybeden ama sporla uğraşmayı hiç bırakmayan Barış Telli, Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu zaman koltuk değnekleri ile verdiği pozdan sonra dikkatleri üzerine çekmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı antrenmanları paylaşan Barış Telli'nin son paylaşımı binlerce kez beğeni aldı. Barış Telli, dövüş kafesi içinde kickboks antrenmanı yaptığı videoyu, "Dünyalarını sallayabilirsin, sana eksik olduğunu söyleseler bile..." notu ile paylaştı. Telli'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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