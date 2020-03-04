Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Barış Terkoğlu hayatı ve biyografisi.

Ünlü gazetece ve ODA TV Haber müdür Barış Terkoğlu kaleme aldığı Sızıntı, Mahrem ve Metastaz adlı kitaplar ile adından çokça söz ettirmişti. Türkiye 'nin yakın tarihi ve siyaset gibi konularda yazarlık yapan Barış Terkoğlu hakkında merak edilen soruları yanıtladık.

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu doğum tarihi : 10 Temmuz 1983

Barış Terkoğlu kaç yaşında : 37 yaşında

Barış Terkoğlu yeri : İstanbul

Barış Terkoğlu mesleği : Yüksek mühendis, gazeteci ve siyaset bilimci

Barış Terkoğlu

BARIŞ TERKOĞLU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

10 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Barış Terkoğlu, İstanbul üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimine Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde devam etmiştir. Aynı üniversite doktora eğitimini sürdürmektedir. 2008 – 2010 yılları arasında CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım adlı belgeselde araştırmacı olarak çalışmıştır. Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan ünlü gazeteci, 2008 yılından itibaren Oda TV haber müdürlüğü görevini yürütmektedir.

BARIŞ TERKOĞLU KİTAPLARI

Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler

Mahrem

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Metastaz