Barış Ürkmeyen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR KONAK belediye başkan adayı olan Barış Ürkmeyen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR KONAK ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Barış Ürkmeyen isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR KONAK adayı Barış Ürkmeyen kimdir? Bağımsız İZMİR KONAK adayı Barış Ürkmeyen yüzde kaç oy aldı?

Barış Ürkmeyen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR KONAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Barış Ürkmeyen KONAK ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. KONAK ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Barış Ürkmeyen adlı Bağımsız adayı toplamda 144 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR KONAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.