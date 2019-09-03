Barış Ve Sevgi Buluşmaları'nda spor turnuvaları başladı

Turnuvaların açılışına katılarak ilk topu atan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık katılımcılara başarılar diledi. Açılışta,Beşiktaş Engelli Basketbol Takımı'nın gösteri maçı ise sporseverlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

6. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen spor turnuvaları Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da katılımıyla gerçekleşen açılış etkinliğiyle başladı. Açılış etkinliğini Capoeira, zumba gibi şovlar renklendirirken Beşiktaş Spor Kulübü Engelli Basketbol Takımı'nın gösteri maçı ise sporseverlere heyecanlı dakikalar yaşattı. İlk topu atarak gösteri maçını başlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz spor etkinliklerinin başlangıcındayız. Önemli olan elbette katılmak. İnşallah kazasız belasız sakatlanmadan sezonu atlatırız. Güzel müsabakaları birlikte izleyeceğiz. Hak edenin kazanacağı müsabakalar olsun. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum ve herkesi turnuvalarımızı izlemeye davet ediyorum" diye konuştu. Açılış konuşmasının ardından Başkan Çalık, start alan turnuvalarda katılımcılarla sokak basketbolu, tenis ve tavla oynadı.

Ödüller Final Günü Sahiplerini Bulacak

2 Eylül – 8 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek spor turnuvaları, her gün 18:00-20:00 saatleri arasında düzenlenecek. Sokak basketbolu, tenis ve tavla turnuvalarının yanı sıra mini golf aktivitesiyle Beylikdüzü halkı festival boyunca sanat, edebiyat ve müziğe olduğu kadar spora da doyacak. Toplamda 6 ayrı turnuvanın olacağı ödüllü tenis turnuvalarında sadece 18 yaş üstü kadınlar turnuvası da düzenlenecek. Ödüllü strettball turnuvalarında ise genç erkekler, kadınlar, büyük erkekler ve özel sporcular kategorilerinde toplamda 4 farklı turnuvada sporcular ter dökecek. Beylikdüzülü sporseverlerin izleyebileceği müsabakaların yanı sıra kayıt gerektirmeksizin bütün vatandaşlar mini golf alanından faydalanabilecek. Çekişmeli anların yaşanacağı turnuvalar 8 Eylül saat: 19.00'da gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak.