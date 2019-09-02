Haberler» Spor» Haber

Barış yardımcı, demir grup sivasspor ile imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, TFF Birinci Lig'de mücadele eden Bursapor'dan defans oyuncusu Barış Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

02.09.2019 18:13 Barış yardımcı, demir grup sivasspor ile imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, TFF Birinci Lig'de mücadele eden Bursapor'dan defans oyuncusu Barış Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Demir Grup Sivasspor transferin son gününde Bursaspor'dan 27 yaşındaki defans oyuncusu Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı. Futbola Fenerbaçe'de başlayan Barış Yardımcı sırasıyla Kasımpaşa, Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Gaziantepspor formaları giydi. Son olarak Bursaspor'da forma giyen savunma oyuncusu geçen yıl yeşil beyazlı forma ile Süper Lig'de 26 maçta forma giydi. Süper Lig'de bugüne kadar 145 maçta forma giyen Yardımcı 1 gol atıp, 10 asist kaydetti. Barış Yardımcı 2 kez de A Milli Takım forması giydi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Barış Yardımcı, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:44   PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
00:42   Martin skrtel, medipol başakşehir ile anlaştı
00:34   Fernando Muslera: "Falcao dik durdu"
00:32   Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya teşekkür
00:23   Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu KAP'a bildirdi
00:11   Türkiye'de 2019/2020 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.
00:10   Gazişehir gaziantep, muhammet demir'i açıkladı