Barış Yurtçu ile dünya evine giren Deniz Baysal kimdir?

Söz dizisiyle son olarak ekranlarda olan Deniz Baysal, 3 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Barış Yurtçu ile İzmir, Çeşme'de ailelerin ve yakın arkadaşların katılımıyla evlendi. Deniz Baysal kaç yaşında? Deniz Baysal boyu, dizileri, hayatı…

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Güzel oyuncu Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okuyor.

"Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde rol alsa da "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizideki rolü ile tanındı. 2014 yılında başlayan "Kaçak Gelinler"dizisiyle geniş kitleler tarafından sevildi. 2017-2018 yılları arasında Avşar Yapım'ın "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

Başarılı oyuncu; 2011 Bitmeyen Şarkı, Derin Sular, 2012 Babalar ve Evlatlar, Kayıp Şehir, 2013 Aşk Ekmek Hayaller, 2014-2015 Kaçak Gelinler, 2015 Can Bedenden Çıkmayınca, Beyaz Yalan, 2016 Sevda Kuşun Kanadında, Sol Şerit, Rüzgarın Kalbi, 2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları, 2018-2019 Söz, 2019 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda yer aldı.