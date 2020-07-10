’Barış Yürüyüşü’ Potoçari Anıt Mezarlığı’nda sona erdi - SREBRENİTSA

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta düzenlenen "Barış Yürüyüşü" Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi.

Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili katlettiği soykırımın 25. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 400 civarında kişi katılırken, katılımcıları mezarlık yakınlarında Srebrenitsalı anneler karşıladı.

Yürüyüşün bir bölümüne Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da katıldı.

Bu yıl 16. kez düzenlenen Barış Yürüyüşü'ne katılan yüzlerce kişi, 3 gündür süren zorlu yolculuğun ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na girerek soykırım kurbanları için dua etti.

Srebrenitsalı annelerden Suhra Sinanovic, soykırımın bugün hala inkar edilmeye devam edildiğini vurgulayarak, adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan, bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yaklaşık 300 motosikletli ile ülkenin farklı şehirlerinden soykırım kurbanları anısına düzenlenen bisiklet maratonuna katılanlar da Potoçari'ye ulaştı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da kimlik tespiti yapılan ve yakınlarının onay verdiği 9 soykırım kurbanı daha defnedilecek.