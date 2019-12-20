Haberler » Güncel » Barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı - Haber

Barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

20.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:35 Barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
'nun ilçesine bağlı Alatarla köyünde barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki ailenin tarafları, barışmak için bir iş yerinin önünde buluştu. Bir süre sonra aileler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada Süleyman Doğan (49) ve Ertan Doğan (32) olay yerinde hayatını kaybetti, İhsan Doğan (78), Satı Doğan (30) ve Namık Doğan (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Namık Doğan'da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan İhsan Doğan'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri, Alatarla köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Süleyman Doğan ve Ertan Doğan'ın cenazeleri, olay yerinden kaldırıldı.
Ayrıca Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ile Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran, olay yerine gelerek ekiplerden bilgiler aldı. Silahlı kavganın ardından olaya karıştıkları iddiasıyla A.Y, S.Y. ve K.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Akif Doğan - Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Kastamonu, Taşköprü, kavga, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:14   Kız arkadaşının öldürdüğü polis memuru toprağa verildi - Haber
23:14   Polonya'da tartışmalara neden olan yasa kabul edildi - Haber
23:12   AK Parti'li Işık: "Türkiye, savunma sanayisinde çok büyük bir devrim yaptı" - Haber
23:10   TBMM'de ikramlar yarıştı - Haber
23:10   Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporu iptal edildi - Haber
22:45   Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Haber
21:48   Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Haber
21:30   Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Haber
21:22   Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Haber
20:04   Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Haber
20.12.2019 23:18:37