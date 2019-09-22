Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (2)

NÖBET ÇIKIŞI BIÇAKLANDI

İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Günay Alkan tarafından sokak ortasında bıçaklanan hemşire Fatma Tüfenkçi'nin, tedavisi Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, sağlık durumu ile ilgili de bilgi verdiği Tüfenkçi'nin nöbet çıkışı hastanenin önünde Alkan tarafından bıçaklandığını söyledi. Koçak, "Meslektaşımız mesai bitiminde yaklaşık 30 yerinden bıçaklanarak, yaralandı. Şu anda doktorlardan öğrendiğimiz kadarıyla genel sağlık durumu, bu kadar bıçaklanma olayının ardından ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Çok net bir şey söyleyemiyorlar ama bilinci yerinde, tepki veriyor" dedi.

ESKİ EŞ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI İDDİASI

Hayati tehlikesinin bulunmadığını da belirten Barış Koçak, Alkan'nın uzaklaştırma kararının bulunduğunu öne sürerek, "Eski eşi tarafından daha önce de böyle bir tehdit yaşamış, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve polis koruması verilmiş. Fakat eski eşi intikam duygusu ile gelip arkadaşımızın yolunu nöbet çıkışı keserek, kendisini bıçaklamış. Üzgünüz. Kadına şiddet, sağlıktaki şiddet olayları konusunda yeterli yaptırımlar uygulanmadıktan sonra, ne yazık ki böyle şeylerle karşılaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Fatma Tüfenkçi'nin nefes alabilmesi için dışarıdan oksijen verildiğini de aktaran Barış Koçak, "Olay hastane çıkışında yaşandı, o nedenle beyaz kod uygulamasına girip girmediğine bakacağız. Biz sendika olarak bu olayın takipçisi olacağız" dedi.