Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

Adana'da bir kişi, konuşmak için evine gittiği eski kız arkadaşını tabancayla öldürdü ardından intihar etti.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi Leyla B.'nın ablasının yanına geldiğini öğrenen Yakup E., barışmak için yanına gitti.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İkili arasında çıkan tartışma sonucu Yakup E., Leyla B.'yi yanında getirdiği pompalı av tüfeği ile vurduktan sonra silahın namlusunu kendisine çevirip, tetiğe bastı. Bu sırada evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

İKİSİNİN DE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yakup E. ve Leyla B.'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.