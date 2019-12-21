Haberler » 3. Sayfa » Barışmaya geldi kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haberler

Barışmaya geldi kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Kayseri'de bir kişi barışmaya gittiği baba ve oğlunu tabanca ile vurarak yaraladı.

21.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:26 Barışmaya geldi kurşun yağdırdı: 2 yaralı
'de bir kişi barışmaya gittiği baba ve oğlunu tabanca ile vurarak yaraladı. Vurulan A.Ü., yaralı haliyle bir yakınını arayarak "İkimizde vurulduk" diyerek olayı anlatmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre ilçesi Kayseri - karayolu üzeri Mimarsinan mahallesinde meydana gelen olayda Ş.Y., bilinmeyen sebeple husumetlisi olan A.Ü. ve oğlu N.Ü. ile barışmak için telefonda konuştu. Burada 38 LB 500 plakalı tırını sağa çeken N.Ü. ve babası A.Ü., Ş.Y.'yi beklemeye başladı. 38 LY 457 plakalı otomobil ile gelen Ş.Y., araçtan indiği sırada baba ve oğluna tabanca ile ateş etti. Bacaklarından yaralanan baba ve oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada baba A.Ü., cep telefonu ile bir yakınını arayarak "İkimizde vurulduk " diyerek olayı anlatmaya çalıştı. Olay yeri inceleme ekibi çevrede inceleme yaparken, polisler tarafından yakalanan şüpheli Ş.Y., işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Malatya, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:01   Suriye'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırı - Haberler
16:01   Ocean Viking Akdeniz'de 162 mülteci kurtarıldı - Haberler
16:00   2 saat arayla aynı yerde 2 grup define ararken yakalandı - Haberler
15:51   Adalardaki fayton kararı vatandaşları ikiye böldü - Haberler
15:49   Türk büfeci, Almanya'nın en cesur büfecisi ilan edildi - Haberler
15:09   Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Haberler
13:44   Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Haberler
13:30   Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
21.12.2019 16:07:15