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Bariyer, otomobile saplandı: 2 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyere çarptı.

01.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:07
Bariyer, otomobile saplandı: 2 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyere çarptı. Bariyerin saplandığı otomobile ise arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Düzce kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Selçuk Demir yönetimindeki 16 KRG 50 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin motor kısmına girdi. Arkadan gelen İsmet Yazar yönetimindeki 34 VAU 30 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarptı. Kazada, bariyere çarpan otomobildeki Esma Demir ile diğer aracın sürücüsü İsmet Yazar yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekibi araçta sıkışan İsmet Yazar'ı kurtardı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Düzce, Güncel
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