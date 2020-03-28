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Bariyere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarptığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, ablası, annesi ve babası yaralandı.

28.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:34
Bariyere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa 'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarptığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, ablası, annesi ve babası yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D-300 karayolu Kemaliye yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Ümmet P. (42) yönetimindeki 20 ST 959 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarparak takla atan otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada 14 yaşındaki İsmail Fikret P., olay yerinde hayatını kaybederken, babası Ümmet, annesi Kezban (37) ve ablası Sude P. (15) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Sude P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İsmail Fikret P.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna konuldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Salihli, Manisa, 3. Sayfa

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