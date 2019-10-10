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Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobiliyle bariyerlere çarpan sürücü öldü.

10.10.2019 08:49Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobiliyle bariyerlere çarpan sürücü öldü.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya'dan Bursa yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 SFG 62 plakalı otomobil, köprülü kavşakta kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.



Sabah, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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