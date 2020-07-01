Bariyere çarpan tır alt yola düştü: 1 yaralı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bariyerlere çarpan tır alt yola düştü.

01.07.2020 05:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 06:04
İzmir'in Narlıdere ilçesinde bariyerlere çarpan tır alt yola düştü.
Alınan bilgiye göre, İzmir - Çeşme Otoyolu Narlıdere'den Balçova istikametine seyir halindeki Semih D. yönetimindeki 35 AJ 2479 plakalı tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra alt yola düştü.
Kazada sürücü Semih D. yaralandı.
Yoldan geçenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak açıldı. Bariyere çarpan tır alt yola düştü: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Narlıdere, Çeşme, İzmir, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Bariyere çarpan tır alt yola düştü: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:39: AB Libya Delegasyonu, ülkede petrol üretiminin yeniden başlaması için sarf edilen çabaları... - Haber 05:12: Demir bariyerleri aşan TIR, alt yola uçtu : 1 yaralı - Haber 05:07: Libya'da toplu mezarlardan 23 günde 208 ceset çıkarıldı - Haber 05:03: Son dakika... İzmir'de bariyere çarpan tır alt yola düştü: 1 yaralı - Haber 05:01: Atama kararları Resmi Gazete'de - Haber 00:07: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir - Haber 23:41: Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar - Haber 17:04: Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:14: Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı - Haber 12:54: Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak - Spor