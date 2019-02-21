Bariyere Çarpan Tır Trafiği Aksattı

Silivri
'de bariyerlere çarpan tır, trafiği aksattı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu
'nun Kınalı
mevkisinde Veysel Çıldıray yönetimindeki 41 VK 946 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çıldıray kazayı yara almadan atlatırken, tırın saplandığı bariyerler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kınalı, TEM Otoyolu, Silivri, Güncel
Kaynak: AA