Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bariyere çarparak sürüklenen araçtaki yaralı yanmaktan son anda kurtarıldı

İstanbul E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkisinde hafif ticari aracın sıkıştırdığı iddia edilen otomobil bariyerlere çarptı.

15.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:31
Bariyere çarparak sürüklenen araçtaki yaralı yanmaktan son anda kurtarıldı
İstanbul E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkisinde hafif ticari aracın sıkıştırdığı iddia edilen otomobil bariyerlere çarptı. Bariyere çarpan araçta yangın çıkarken yaralı sürücü son anda kurtarıldı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında E-5 otoyolu Halıcıoğlu mevkisinden, Topkapı istikametine gidişte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hafifi ticari bir aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen 28 AAU 668 plakalı aracın sol ön kapı tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 28 AAU 668 plakalı araç yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası bariyere çarparak sürüklenen araç alev aldı. Durumu gören vatandaşlar aracın içerisindeki sürücüyü son anda çıkardıktan sonra yangına müdahale etti. Kaza üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği yer güvenlik şeridine alınırken otoyolda kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ KURTULDU
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı halde yol kenarında bekleyen Taner T. isimli vatandaşa ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Kazayı hafif şekilde atlattığı görülen Taner T. daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer aracın sürücüsü ise başka bir ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Haberler
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Bariyere çarparak sürüklenen araçtaki yaralı yanmaktan son anda kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:04: "Evde kal" çağrısına bugün de büyük oranda uyuluyor - Haber 16:04: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı, Borel yarın satış noktalarında-2 - Haber 16:04: Aydınlı çift devlet desteğiyle istiridye mantarı tesisi kurdu - Haber 16:04: İslahiye ve Nurdağı'nda market ve fırınlar denetlendi - Haber 16:02: Vali Demirtaş: "İhlal ettiğimiz her kural mücadelemizi uzatır" - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler