Bariyere devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarakr bariyerin üzerine devrilen kamyonun şoförü Güvenç Harmankaya (45) sıkıştı. Harmankaya, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün Ermenek- Sarıveliler karayolu 20 kilometresinde meydana geldi. Güvenç Harmankaya yönetimindeki 42 FJC 43 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrelden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyetlerin üzerine devrildi. Kazayı görev diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet ile demir barıyer arasında sıkışan sürücü Harmankaya, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Harmankaya, ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA