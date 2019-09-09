Haberler» Güncel» Haber

Bariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtu

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak TEM'den dereye uçtu.

09.09.2019 02:43 Bariyeri aşan kamyon tem'den dereye uçtu
TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak TEM'den dereye uçtu.


Kaza, Esenyurt TEM Otoyolu Kiptaş Konutları mevkiinde 01.00 sıralarında meydana geldi. Dereye uçan 34 VZP 30 plakalı kamyonun sürücüsü ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye ulaşamayan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


- Bakırhan

TEM Otoyolu, Esenyurt, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:12   ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2...
04:05   Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı: 1 yaralı
04:00   Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı: 1 yaralı
03:30   Kuveyt Emiri Sabah'ın Trump ile görüşmesi sağlık kontrolleri nedeniyle ertelendi
03:17   İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
03:02   İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
02:54   Cip ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı