26.06.2019 13:23
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Bariyerin yükseldiğini fark etmeyince kaza yaptı

Bariyerin yükseldiğini fark etmeyince kaza yaptı

Edirne'de trafiğe kapalı yola girmeye çalışan taksi şoförü, aracıyla hidrolik bariyere çarptı.

Edirne 'de trafiğe kapalı yola girmeye çalışan taksi şoförü, aracıyla hidrolik bariyere çarptı.
Alınan bilgiye göre, Murat Paşaoğlu'nun kullandığı 22 T 0236 plakalı taksi Talatpaşa Caddesi'nden trafiğe kapalı saatte Saraçlar Caddesi 'ne girdiği esnada hidrolik bariyerin yükseldiğini fark etmedi.
Yükselen bariyere çarpan aracın hava yastıkları açıldı, maddi hasar meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrasında araç, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.
Kaynak: AA
Saraçlar Caddesi , Edirne , Güncel

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