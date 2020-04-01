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Bariyerler de işe yaramadı, banka önlerinde kuyruklar uzadı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince banka önlerinde kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için konulan demir bariyerler de işe yaramadı.

01.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:44
Bariyerler de işe yaramadı, banka önlerinde kuyruklar uzadı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince banka önlerinde kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için konulan demir bariyerler de işe yaramadı. Bankalarda işleri olanlar mesafeye uymadan kuyruk oluşturdu.İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklarken, zorunlu olmadıkça da dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti. Ancak 'evde kal' çağrılarına uymayan Eskişehir halkı, sokakları doldurdu. Sadece gençlerin maske ve eldiven kullandığı gözlenirken yine banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kentte trafiğe kapalı olan 2 Eylül Caddesi'nde bir banka şubesinde kuyruk oluşurken, devriye gezen polis ekipleri, sıradakileri 'sosyal mesafe' kuralına uymaları gerektiğini belirterek durmaları gereken yerleri gösterip uyardı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uyulması için konulan demir bariyerlere rağmen kuyruklarda ikili ya da üçer kişi yakın mesafede sıra bekledi. PTT şubeleri önündeki kuyruklarda da sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Polis araçlarından da zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten anonslar yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Polis, Banka, Güncel
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