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- Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi- Çarptığı bariyerlerde...

- Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi Çarptığı bariyerlerde askıda kalan alkollü sürücü, polis gelmeden aracından inmediİSTANBUL - Bakırköy'de bir kadın sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp askıda kaldı.

23.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:03
- Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi
Çarptığı bariyerlerde askıda kalan alkollü sürücü, polis gelmeden aracından inmedi
İSTANBUL - 'de bir kadın sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp askıda kaldı. Aracın alt yola düşme tehlikesine rağmen inmeyen sürücüyü polis ekipleri indirmekte güçlük çekerken sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Bakırköy Eski Havaalanı Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp askıda kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Askıda kalan aracından inmeyerek polisi bekledi
Kadın sürücü, Bariyerlere çarptıktan sonra askıda kalan aracının alt yola düşme tehlikesine rağmen inmedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, aracından inmekte direnen kadın sürücüyü ikna ederek aşağıya indirdi.
Sürücü 2,13 promil alkollü çıktı
ekipleri tarafından ikna edilerek aracından indirilen kadın, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Daha sonra polis ekipleri kadın sürücüye alkolmetre üfletmek istedi. Alkolmetreyi 5'inci denemede üfleyen kadın sürücü, 2,13 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi- Çarptığı bariyerlerde...

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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