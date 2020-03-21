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BARİYERLERE ALDIRMADI BANKA OTURDU

ESENYURT'ta zabıta ekipleri oturulmasın diye banklara bariyer çekerek kapattı.

21.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:00
BARİYERLERE ALDIRMADI BANKA OTURDU
ESENYURT'ta zabıta ekipleri oturulmasın diye banklara bariyer çekerek kapattı. Bariyerleri hiçe sayarak banka oturan kişi,  zabıta ekiplerinin uyarısıyla oturduğu yerden kalktı.

Esenyurt Meydanı'nda çok sayıda kişinin koronavirüse karşı yapılan tüm uyarılara rağmen yine meydandaki banklarda oturmaya devam ettikleri görüldü.  Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere ve uyarılara bir çok vatandaş uyarken,  "sosyal mesafe" kuralı ve "evinde kal" çağrılarına rağmen yine bazı vatandaşların meydanlarda bir araya geldiği ve banklarda oturduğu görüldü. Dün Esenyurt ve bazı ilçelerde meydan ve merkezi yerlerde bulunan banklar koronavirüs önlemleri kapsamında kullanıma kapatılmış ve dezenfekte çalışması yapılmıştı. Zabıta ekipleri bugün meydandaki bankların etrafına bariyer çekerek, kapattı. Ancak bazı vatandaşların banklarda oturduğu görüldü. Bariyerle kapatılan bankta oturan kişi zabıtanın uyarısıyla oturduğu yerden kalktı.

Tüm uyarılara rağmen evde kalmayarak dışarı oturmaya çıkan, 57 yaşındaki Halis Yıldız, "Oturmaya, hava almaya geldim. Evde kalıp çamaşır, bulaşık mı yıkayacağız?" dedi. Yine 60 yaşındaki bir başka vatandaşta "Bence tehlike yok. Oturmaya geldim. Her şey normal. Ben korkmuyorum. Evde sıkıldım dolaşmaya geldim" diye konuştu.

MEYDANDA KORONAVİRÜS TÜRKÜSÜ OKUDU

Düğünlerde sahne alan ve yıllardır müzisyenlik yaptığını söyleyen 32 yaşındaki Kudret Küçükavcı koronavirüs salgını nedeniyle bir çok düğününün iptal olduğunu belirterek bestelediği koronavirüs türküsünü okudu. Küçükavcı, " Evden dışarı çıkmayarak önlem alıyorum ama şuan işim olduğu için dışarı çıktım. Düğünlerimiz vardı, düğünlerde türkü söylüyorum ama düğünlerimizin hepsi iptal oldu. Gördüğün gibi ortalıkta da kimse yok. Ben de evde otururken, koronaya beste yaptım. " Dur etme korona, gel etme korona. Çin'de yerin güzel idi, Çin'de baban var idi. Sakın gelme buyana" diye bir türkü besteledim.  Bu korona için bunu yazdım devamını da getireceğim. Salgından dolayı düğün yok. 8 tane düğün almıştık iptal oldu. İş yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Meydandan ve oturanlardan görüntü

-Zabıta ekiplerinin uyarıları

-Oturmaya gelen vatandaşlar ile röportaj

-Koronavirüs için türkü okuyan adam


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Esenyurt, Zabıta, Banka, Güncel

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