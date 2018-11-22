Bariyerlere Çarpan Minibüsün Sürücüsü Öldü

Sultangazi
'de minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı
'ndan ilçe belediyesi istikametine giden Mehmet Yılmaz yönetimindeki 34 RS 0544 plakalı minibüsün lastiği, Orhan Gazi
Alt Geçidi'nde patladı.
Lastiği patlayan aracın savrulup çarptığı bariyerler, minibüsün ön tarafından girerek arkasından çıktı. Aynı istikamete giden 34 ZS 9045 plakalı otomobil de kopan bariyerlere çarparak durdu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis
ekipleri, kaza nedeniyle bulvarı tek yönlü trafiğe kapatırken, incelemelerin ardından Yılmaz'ın cesedi morga kaldırıldı.
Orhan Gazi,Atatürk Bulvarı,Sultangazi
22 Kasım 2018 Perşembe 18:38