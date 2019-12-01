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Bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Sivas'ta bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

01.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:28
'ta bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Şükrü Yıldız idaresindeki 58 BJ 785 plakalı minibüs, Sivas- kara yolu polis lojmanları yakınında, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ve trafik yön levhalarına çarptı.
Minibüste sıkışan sürücü için kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Erzincan, Polis, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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