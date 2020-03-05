Haberler » 3. Sayfa » Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

05.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:54Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan F.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. yaralandı. Yaralı kadın kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
5.03.2020 11:29:33