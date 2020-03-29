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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı 2 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

29.03.2020 02:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 02:43
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İsa Güngör yönetimindeki 34 CCN 080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan İsa Güngör ile Bilgihan Kaya'yı kurtardı. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bariyerlere çarpan otomobil takla attı 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Dilovası, Güncel

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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı 2 yaralı

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