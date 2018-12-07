Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

07 Aralık 2018 Cuma 13:30



07 Aralık 2018 Cuma 13:30

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 23 kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Üzeyir Ceyhan (45) yönetimindeki 06 FU 9527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Takla atıp orta refüje devrilen otomobilde bulunan sürücü Üzeyir Ceyhan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Pala (61), Asiye Oran (53) ve Yeter Torun (43) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM