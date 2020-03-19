Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı; sürücü ile eşi yaralı - Güncel

Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı; sürücü ile eşi yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobil, yan yattı.

19.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:55
Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı; sürücü ile eşi yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobil, yan yattı. Kazada sürücü Mehmet A. (50) ile eşi Fatma A. (48) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bursa- Ankara yolunun Mezit-8 mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir yönüne giden Mehmet A. yönetimindeki 10 E 0794 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, yan yattı. Kazada sürücü Mehmet A. ile araçta bulunan eşi Fatma A. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çifti ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : İnegöl, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Güncel
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Loading