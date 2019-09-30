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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı

ÇANAKKALE'de, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdurrahman Aydın, ağır yaralandı.

30.09.2019 09:23Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı
ÇANAKKALE'de, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdurrahman Aydın, ağır yaralandı.
Kaza, dün gece, Çanakkale- İzmir yolu Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale yönğne giden Abdurrahman Aydın yönetimindeki 16 LKD 34 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hurdaya dönen araçta sıkışan Aydın'ı yaralı çıkarıp, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen Abdurrahman Aydın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Abdurrahman Aydın, Çanakkale, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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