Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

11 Aralık 2018 Salı 16:26



11 Aralık 2018 Salı 16:26

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Samsun'a giden Murat Çalışkan (46) idaresindeki 14 EY 676 plakalı otomobil, Karabük'ün Eskipazar ilçesi İsmetpaşa bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Kazada yaralanan sürücü, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.