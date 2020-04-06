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Bariyerlere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.

06.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:24
Bariyerlere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, E-5 kara yolu İstanbul istikametine seyreden Hakan D. yönetimindeki 34 LVN 369 plakalı servis minibüsü, işcileri bırakıp döndüğü sırada Anibal altgeçit çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Hakan D, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hasteneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel
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