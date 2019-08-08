Haberler» Güncel» Haber

Bariyerlere çarpan tanker yandı, alevler ormanlık alana sıçradı

İnegöl Karayolu üzerinde lastiği patlayarak bariyerlere çarpan süt dolu tanker, alev aldı.

08.08.2019 19:07 Bariyerlere çarpan tanker yandı, alevler ormanlık alana sıçradı

BURSA- İnegöl Karayolu üzerinde lastiği patlayarak bariyerlere çarpan süt dolu tanker, alev aldı. Alevler, karayolu kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alana ve tankere müdahale etti. Tankerdeki yangın söndürüldü. Ormanlık alana müdahale devam ediyor.

Olay, Bursa-İnegöl Karayolu Karahıdır Mahallesi yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bursa'ya seyir halindeyken sağ ön lastiği patlayan 16 SF 663 plakalı süt taşıyan tanker, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen tanker, aniden alev aldı. Alevler, karayolu kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Tankerin sürücüsü, kendisini dışaraya atarkan bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankere ve yanan ormanlık alana müdahale ett. Tankerdeki yangın söndürüldü. Ormanlık alana müdahale devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BURSA



İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:24   Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem...
19:24   Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen...
19:24   Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak
19:22   88 yıllık cami depreme yenik düştü
19:22   Didim'de 128 düzensiz göçmen yakalandı
19:21   Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
19:20   Manisa'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı