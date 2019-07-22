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Bariyerlere çarpıp, sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kontolden çıkarak demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

22.07.2019 09:05 Bariyerlere çarpıp, sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü
İZMİR'in Bornova ilçesinde, kontolden çıkarak demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi. Manisa yönünden İzmir yönüne giden 45 KE 418 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Sabuncubeli Tuneli çıkışında demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi nedeniyle tüneli trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontorde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetttiğini belirledi. Öte yandan, sürücünün üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan tünel yaklaşık yarım saat sonra açıldı.


Kaynak: DHA
Bornova, Manisa, İzmir, Güncel

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