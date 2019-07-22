Haberler» Güncel» Haber

Bariyerlere çarpıp, sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kontolden çıkarak demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

22.07.2019 09:44 Bariyerlere çarpıp, sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü


İZMİR'in Bornova ilçesinde, kontolden çıkarak demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi. Manisa yönünden İzmir yönüne giden 45 KE 418 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Sabuncubeli Tuneli çıkışında demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi nedeniyle tüneli trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontorde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetttiğini belirledi. Öte yandan, sürücünün üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan tünel yaklaşık yarım saat sonra açıldı.

- İzmir
Kaynak: DHA
Bornova, Manisa, İzmir, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:22   Bingöl'de mavi ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
11:22   Blockchain ile yapay zeka alanında uluslararası iş birliği
11:21   Gün kurusu kayısı, deney hayvanlarının karaciğerini yeniledi
11:21   LEYLEK İLE ÇİFTÇİNİN TARLA MESAİSİ
11:20   Erzurum Kongresi 100'üncü yılında uluslararası sempozyumu düzenlenecek
11:20   4. Etap TOKİ'de kazı ve hafriyat çalışmaları başladı
11:20   Minibüs seyir halinde alev alev yandı