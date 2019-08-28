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Bariyerlere sıkışan ineği itfaiye kurtardı

- Bariyerlere sıkışan ineği itfaiye kurtardıÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere sıkışan büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

28.08.2019 19:07
- Bariyerlere sıkışan ineği itfaiye kurtardı
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere sıkışan büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.
Ankara-Samsun karayolunun 5. Kilometresinde Ercan Arıcılıoğlu'na ait inek, yol kenarındaki bariyerlere sıkıştı. İneği sıkıştığı yerden kendi imanlarıyla çıkarmayı başaramayan Arıcılıoğlu, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri bariyerleri sökerek ineği sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlıklı olan inek sahibine teslim edildi.
Bariyerlere sıkışan ineği itfaiye kurtardı

Sungurlu, İtfaiye, Çorum, Yerel

Kaynak: İHA

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