Bariyerleri aşıp karantina bölgesinden kaçan 2 kişi yakalandı

Bariyerleri aşıp karantina bölgesinden kaçan 2 kişi yakalandıANTALYA'da, karantina bölgesinde, bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Bariyerleri aşıp karantina bölgesinden kaçan 2 kişi yakalandı
19.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:48
Bariyerleri aşıp karantina bölgesinden kaçan 2 kişi yakalandı
ANTALYA'da, karantina bölgesinde, bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. O anlar anbean kameralara yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümlerine giriş çıkış yasaklandı. Dün akşam saatlerinde mahalleyi çevreleyen Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayan 2 kişi, koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kaçan kişileri fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler, kaçan kişileri kovalamaya başladı. Polisler, yakalanan 2 kişiye yere yatmalarını söyledi. Bu sırada yakalanan kişilerden birisi, "Terörist miyiz, torbacı mıyız" diyerek ayakkabılarını fırlattı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.
2 kişiye, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi daha sonra karantina bölgesine geri götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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