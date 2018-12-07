Bariyerleri Kıran Tır Şarampole Düştü: 1 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şarampole düşen tırın sürücüsü hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Danışmaz idaresindeki 67 UB 191 plakalı tır, Akçakoca çevre yolu Değirmenağızı mevkisinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Bariyerleri kıran tır, şarampole düştü.
Hafif yaralanan tır şoförü, çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlan Danışmaz, Akçakoca Devlet Hastanesine götürüldü.
Tır ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Düzce,Akçakoca
07 Aralık 2018 Cuma 17:12